Unfallflucht in Weißenthurm: Lancia kollidiert mit Sprinter

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag gegen 16.15 Uhr in Weißenthurm gekommen.

Ein dunkelblauer Lancia wollte von der Kreisstraße 91 nach rechts auf die Hauptstraße (L 121) in Richtung Weißenthurm abbiegen, teilt die Polizeiinspektion Andernach mit. Dabei fuhr der Wagen aus bislang unbekannter Ursache rechts über eine Grünfläche und kollidierte auf der Hauptstraße mit einem weißen Mercedes Sprinter.

Der Unfallverursacher flüchtete dann über die Hauptstraße in Richtung Innenstadt Weißenthurm und nutzte auch die Gegenfahrbahn, um an einer Reihe wartender Autos vorbeifahren zu können. Anschließend stellte der Unfallverursacher seinen stark beschädigten Wagen in der Neustraße ab, teilt die Polizeiinspektion Andernach mit und fragt: Wer kann Angaben zu dem Fahrer beziehungsweise zu den Insassen des Lancia machen? Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder den Wagen nach der Kollision wegfahren gesehen?

Hinweise von Zeugen zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Andernach unter Tel. 02632/9210 entgegen.