Unfallflucht in Südlicher Vorstadt: Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Radfahrer und einer Fußgängerin ist es in Koblenz am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Mainzer Straße gekommen.

Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Die Fußgängerin war auf dem Bürgersteig ging in Richtung Markenbildchenweg unterwegs, als sie plötzlich von einem Radfahrer von hinten angefahren wurde, teilt die Polizei mit. Daraufhin stürzte sie zu Boden, was bei ihr zu Schmerzen in einem Arm führte. Laut Polizei fuhr der Radler davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen und flüchtete über die Januarius-Zick-Straße in Richtung Rhein. Der Radfahrer soll eine dunkle Wollmütze sowie eine Flecktarnjacke getragen haben und auf einem älteren Rad unterwegs gewesen sein.