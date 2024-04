Unfallflucht in Koblenzer Südstadt: E-Scooterfahrer kollidiert mit Auto

Anzeige

In der Koblenzer Südstadt kollidiert am Mittwochmorgen, gegen 07.45 Uhr, ein E-Scooterfahrer mit einem Auto. Die 47-Jährige Autofahrerin fuhr auf der Kurfürstenstarße und bog im Einmündungsbereich zur Schenkendorfstraße nach links ab in Fahrtrichtung Mainzer Straße. Zeitgleich querte ein Jugendlicher auf einem Roller die Fahrbahn der Schenkendorfstraße in Richtung Kurfürstenstraße und kollidierte mit dem Pkw.

Die Autofahrerin fragte den Jugendlichen direkt, ob alles in Ordnung sei und dieser gab zu verstehen, dass er sich nicht verletzt habe. Bevor die 47-Jährige ihren Pkw am Straßenrand abgestellt und ihn in Augenschein nehmen konnte, hatte der Jugendliche den Unfallort bereits verlassen. Die Polizeiinspektion Koblenz bittet mögliche Zeugen und insbesondere den Rollerfahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 0261-92156300 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.