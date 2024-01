Unfallflucht auf der B 9 – Polizei sucht Zeugen

Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

In Höhe des Campingplatzes Sonneneck kam einem Wagen Fahrer ein dunkelfarbiger Sattelzug entgegen, der die Fahrbahn zu mittig befuhr, teilt die Polizei mit. Der Pkw-Fahrer musste daraufhin ausweichen, woraufhin sein Auto auf dem am Fahrbahnrand liegenden Schnee in die Böschung rutschte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort. Die Polizeiinspektion Boppard Boppard bittet Zeugen um Hinweise zu dem Lastwagen unter Tel. 06742/8090.