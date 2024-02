Plus Koblenz Unfall auf der B 9 bei Koblenz: Schwarzer Golf drängelt schwarzen Golf zur Seite und verschwindet dann einfach Die Polizei berichtet von einem Unfall auf der Bundesstraße nach der Anschlussstelle zur Autobahn 48.

Bereits am Dienstag gegen 16.45 Uhr ereignete sich im Koblenzer Norden ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 kurz vor der Anschlussstelle A 48 in Fahrtrichtung Bonn. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer der Fahrerin eines schwarzen VW Golf zunächst sehr dicht aufgefahren war, so die Polizei, überholte er diese rechts, als sie auf ...