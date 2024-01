Unfall auf der A48 bei Weitersburg: Sattelzug durchschlägt Mittelschutzplanke

Auf der A48, im Bereich der Gemarkung Weitersburg, ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Symbolbild Foto: dpa

Dies geht aus einer ersten Pressemitteilung der Polizei hervor. Demnach war beim Unfall ein Sattelzug beteiligt, der die Mittelschutzplanke durchschlug. Momentan ist der Verkehr auf der A48 in diesem Bereich stark beeinträchtigt. Sowohl die Fahrbahn in Richtung Trier als auch die Strecke in Richtung Autobahndreieck Dernbach sind aufgrund von auslaufendem Diesel komplett gesperrt. Es kann laut Polizei zu entsprechenden Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs kommen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, heißt es weiter.