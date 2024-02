Plus Mülheim-Kärlich/Rhens/Weitersburg Umzüge an Schwerdonnerstag: Viel, viel Arbeit und noch mehr Süßigkeiten So ganz in Feierlaune klingt Martina Niepagen noch nicht. Die 57-Jährige ist Präsidentin des Möhnen-Club Mülheim 1950 und läuft als solche derzeit auf Hochtouren, was Organisation, Sicherheitsvorkehrungen und karnevalistische Vorbereitungen anbelangt. Morgen soll es – zu Faschingszeiten pünktlich – um 14.11 Uhr mit dem Möhnenumzug in Mülheim-Kärlich losgehen. Von Stefanie Braun

Start ist wie im vergangenen Jahr in der Bachstraße, zwischen 16.30 und 17 Uhr will man dann in der Kapellenstraße/Rathaus sein. Die Route ist ebenfalls die gleiche wie zuvor (siehe Karte). Im Anschluss gibt es für die Jecken und Jeckinnen gleich zwei Möglichkeiten, Party zu machen: in einem Zelt in ...