Im Umsonstladen in der Stegemannstraße 33-41 finden Familien am Samstag, 6. Juli, ein letztes Mal Kleidung und Spielzeug für Kinder. Ehrenamtliche wie Gründerin Annette Hartung (links) und Parvin Ghorbani (rechts) waren in den vergangenen elf Jahren für die Familien da. Foto: Behrouz Rahmatullahi