Trubel um gestohlenen Käse: Theatergruppe Hatzenport bringt in Münstermaifeld Lustspiel auf die Bühne

Von Erwin Siebenborn

i Die Theatergruppe probt das Stück mit Eifer und viel Herz. Foto: Erwin Siebenborn

Was geht denn in Hatzenport vor? Einbrüche, Prügel-, Verfolgungs- und gar Bettszenen sowie Gedächtnisverlust bringen die Gemüter im sonst so ruhigen Dorf gehörig in Wallung. Zum Glück aber nur auf den Brettern, die die Welt bedeuten.