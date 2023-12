Zu einem Vergleich mit dem Fußballsport griff Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr in der Debatte zur Beratung des städtischen Haushalts für 2024: „Ein ausgeglichener Haushalt erscheint bei den Rahmenbedingungen unserer Stadt noch unwahrscheinlicher als das Gewinnen der Fußball-Europameisterschaft der deutschen Nationalmannschaft nächstes Jahr im eigenen Land.“ Was ist da los in Bendorf?