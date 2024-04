Plus Koblenz Trinkwasser marsch! Neue Leitung versorgt Niederwerth i Hier bindet die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) als Betriebsführerin der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM) die Wassertransportleitung ein, die 2023 unter dem Rhein neu verlegt wurde. Foto: Sascha Ditscher/EVM Ab sofort gelangt das Trinkwasser für die Menschen auf der Insel Niederwerth durch den neu gebauten Tunnel von Wallersheim zu den einzelnen Haushalten, teilt die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) mit. Bisher kam das Trinkwasser über eine Leitung zu den Nutzern, die von Ehrenbreitstein über Vallendar auf die Rheininsel führt. Lesezeit: 1 Minute

EVM-Sprecher Marcelo Peerenboom sagt: „Wir sind froh, dass die Einbindung der neuen Leitung an das Wassernetz in Koblenz-Wallersheim reibungslos funktioniert hat und wir damit einen großen Schritt weitergekommen sind.“ Um die neue Leitung einzubinden, musste die EVM für einen Tag die Wasserversorgung in Teilen von Wallersheim unterbrechen. „Es handelt sich hier ...