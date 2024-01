Koblenz

Traktordemo in Koblenz-Rauental: Mehr Fahrzeuge als erwartet

Eine weitere Traktordemo fand am Mittwochabend in Koblenz statt: Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Koblenz reisten etwa 90 Traktoren an. Erwartet wurden ursprünglich etwa 20 Fahrzeuge. Am frühen Abend trafen sich die Demonstranten gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz unter der Kurt-Schumacher-Brücke im Stadtteil Metternich.