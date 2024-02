Bei der Abschlusskundgebung der Bauernproteste am Sonntag in Koblenz ist ein Traktor auf das Plateau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals gefahren. Die Polizei prüft nun, ob es sich dabei um einen strafrechtlich relevanten Vorfall handelt. Etwa 200 Personen hatten sich am Abend am Deutschen Eck versammelt.