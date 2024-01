„Wenn die Gülser Möhnen feiern, dann gibt’s kein Halten mehr.“ So brachte es Confluentia Jenni treffend auf den Punkt, als sie mit Prinz Dirk und riesigem Gefolge den bestens aufgelegten Närrinnen und Narren auf der Bühne und in der rappelvollen, in Lila getauchten Narrhalla des TV Güls ihre Reverenz erwies.