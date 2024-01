Von 100 auf 70: Auf der B9 in Koblenz werden Autofahrer gleich zweimal hintereinander ausgebremst. Grund dafür sollen fehlende Markierungen sein, zeigen Schilder an. Fahrlehrer Stefan Kosian stört daran einiges. Nicht nur, dass Fahrschüler deshalb schon durch die Prüfung gerasselt sind. Sondern auch, dass sich seit Monaten nichts an der Situation verändert. Er fragt sich: Was dauert hier so lange?