„Summer in the City“: Bendorfer Rockfestival spendet mehr als 2500 Euro an HELFT UNS LEBEN

i BildwiederholungMichael Enchelmaier (l.) Spendet an HELFT UNS LEBEN, der Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung. Foto: Sascha Ditscher

An drei Wochenenden im August konnten Musikfreunde beim Bendorfer Rockfestival „Summer in the City“ Konzerte genießen. Es spielten unter anderem die Tributebands Queen Kings, The Peteles, die Musicmonks oder auch Fuzz Top.