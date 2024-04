Koblenz

Südliche Vorstadt in Koblenz: Unbekannter zerkratzt zwölf geparkte Autos

i Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa

Ein böse Überraschung dürften am Ostersonntag etliche Autobesitzer erlebt haben, die ihre Wagen in der Südlichen Vorstadt geparkt hatten: In der Nacht zuvor sind dort laut Polizei mindestens zwölf Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden.