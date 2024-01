Plus Koblenz Streetworker suchen Obdachlose in Koblenz auf: Mehr als ein warmer Eintopf und ein Schlafsack Minusgrade und Schneechaos. Da ist sicher jeder froh, wenn er sich im beheizten Zuhause aufs Sofa kuscheln kann, ohne weiter über die Kälte nachdenken zu müssen. Aber wie geht es den Menschen, die obdachlos sind und bei den eisigen Temperaturen ihre Tage und Nächte auf der Straße verbringen? Um genau diese Menschen kümmert sich in den Wintermonaten der Verein „Die Schachtel“ mit dem Kältebus. Von Kim Fauss

Von November bis März macht sich zweimal die Woche einer von zwei Streetworkern abends auf den Weg in die Koblenzer Innenstadt. Im Kofferraum hat er warmes Essen, Tee und Kaffee. Auch Decken, Schlafsäcke und warme Kleidung bringt er immer mit. An dem Donnerstag, an dem Koblenz vom Tiefdruckgebiet „Gertrud“ überrollt wird, ...