Plus Urbar

Stichwahl in Urbar: Ackermann ist neuer Bürgermeister

i Christoph Ackermann (Freie Liste, rechts) ist der neue Ortsbürgermeister von Urbar. In der Stichwahl gewann er gegen Sebastian Strauß (SPD, links). Foto: Winfried Scholz

In Urbar fand am vergangenen Sonntag die Stichwahl um das Amt des Ortsbürgermeisters statt. Christoph Ackermann (Freie Liste) trat dabei gegen Sebastian Strauß (SPD) an.