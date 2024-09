Silvester Neidhardt (stehend am linken Tisch) ist Sportlehrer, Personal-, Athletik- sowie Mentaltrainer und tritt auch regelmäßig bei Talkformaten auf. Dieses Mal ist er in der Grundschule in Moselweiß zu Gast gewesen und hat Tischerhöhungen namens „sTable“ mitgebracht, an denen die Kinder gesünder arbeiten können. Foto: Wolfgang Lucke