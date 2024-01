Station am Koblenzer Rathaus: Sternsinger bringen Segen

Die Sternsinger aus den Innenstadtpfarreien machten am Freitag auch Station am Koblenzer Rathaus.

Die Sternsinger besuchten das Koblenzer Rathaus. Foto: Peter Karges

Wir kommen daher aus dem Morgenland“ – , die Sternsinger wurden von Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs am Rathaus empfangen. Dabei spendeten die Mädchen und Jungen den traditionellen Segen „20 C + M + B 24“ nicht nur vor der Rathaustür, sondern sie zogen auf Einladungen der Stadtspitze auch durch das Gebäude. Die Initialen „C + M + B“ stehen für den lateinischen Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“

Spenden für Amazonien gesammelt.

In diesem Jahr sammeln die Sternsinger unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ Spenden vor allem für Kinder und Jugendliche in Amazonien. Damit sollen unter anderem Projekte finanziert werden, die dem Umweltschutz dienen. In Deutschland ziehen jedes Jahr rund 300.000 Sternsinger durch die Straßen und sammeln Spenden für Kinder in Not.