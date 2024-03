Plus VG Weißenthurm Start in die Wandersaison: Naturfreunde in der VG Weißenthurm werden gebeten, einige Regeln zu beachten i Der Traumpfad Streuobstwiesenweg wird den Wanderern und Spaziergängern auch in diesem Frühling wieder eine wahre Blütenpracht präsentieren. Foto: VG Weißenthurm/Rainer Vogel Mit der nun beginnenden Wandersaison freut sich die Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm darauf, viele Naturfans auf ihren malerischen Wanderwegen zu begrüßen. Allerdings sollten einige Regeln beachtet werden. Lesezeit: 1 Minute

„Gerade zur Blütezeit, wenn insbesondere die Obstbäume bunte Frühlingstupfer in die Landschaft zaubern, zeigt sich die Natur von ihrer prachtvollen Seite“, schreibt die VG-Verwaltung in einer Pressemitteilung. Doch damit alle das Wandererlebnis auf dem Traumpfad Streuobstwiesenweg und den vielen anderen attraktiven Strecken in vollen Zügen genießen können, möchte die VG-Verwaltung ...