Plus Untermosel Starkregen- und Hochwasserschutz: Moselgemeinden arbeiten an gemeinsamen Konzept Fünf Orte der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel wollen Vorsorge im Fall einer Naturkatastrophe treffen. Auch Bürger können ihre Erfahrungen in ein Konzept einfließen lassen. Doch klar ist: 100-prozentigen Schutz wird es nie geben. Von Stefanie Braun

Nach der Naturkatastrophe im Ahrtal sind Gemeinden besorgt. Denn Starkregenereignisse können jederzeit und überall auftreten, und selbst kleine Gewässer in reißende Ströme verwandeln. Und selbst dort, wo kein Bach, Fluss oder Ähnliches in der Nähe ist, können die Wassermassen entstehen und Schäden an Hab und Gut verursachen und im schlimmsten ...