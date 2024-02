Plus Koblenz/Passau Spur könnte nach Koblenz führen: Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenen Ringen Vergangenes Jahr wurden in Niederbayern in einem Fahrzeug eine Menge Bargeld, Goldbarren und Schmuck gefunden. Darunter befanden sich auch zwei Ringe aus Gold, die persönliche Inschriften tragen. Die Polizei Passau vermutet, dass die Ringe auch aus Koblenz stammen könnten und bittet um Hinweise.

An der Rastanlage Bayerwald-Süd an der Bundesautobahn A 3 wurden Ende Oktober knapp eine halbe Million Euro in bar und rund 50 Kilogramm Gold gefunden. Wie die Polizei Koblenz mitteilt, hätten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf die Beute in einem Fahrzeug ausfindig machen können. Der 60-jährige Fahrer und seine 42-jährige Mitfahrerin hätten ...