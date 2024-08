Wie die Polizei mitteilt, ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand in der Marina in Winningen gekommen.

In der Marina in Winningen ist es am Freitagnachmittag, 16.August, gegen 15 Uhr zu einem Brand auf einem Sportboot gekommen. Dies teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Bei dem Brand wurde der Besitzer des Bootes verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist zur Zeit noch unklar. Laut Polizei habe „sehr wahrscheinlich“ ein technischer Defekt vorgelegen. Die Ermittlungen dauern an.