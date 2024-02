Spontandemo vor dem Koblenzer Rathaus: Nach Verhandlungs-Aus melden sich Mitarbeiter des Klinikums zu Wort

Sie wollten „in Erinnerung rufen, dass es uns gibt“. Mitarbeiter des Gemeinschaftklinikums Mittelrhein (GKM) haben am Dienstagnachmittag in Koblenz im und um das Rathaus demonstriert. Ihr Ansinnen: Zu zeigen, dass es in der Frage nach der Zukunft des Klinikverbundes auch um sie und ihre Arbeitsplätze geht. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Verhandlungen zwischen den GKM-Gesellschaftern – darunter die Stadt – und der Sana AG über eine Übernahme der Kliniken gescheitert sind.