Sonniges und verschneites Koblenz: So war das Wetter im Januar

Lange hat es in Koblenz nicht mehr so viel Schnee gegeben, wie im Januar 2024. Beim Blick aufs Wetter sticht allerdings ein anderer Wert hervor. Ein Überblick.

Mitte Januar ist der Kaiser am Eck mit Schnee bedeckt. Foto: Thomas Frey/dpa/Archiv

Im Januar gab es sowohl milde als auch winterlich kalte Phasen. Dabei schien häufig die Sonne. Das Jahr begann mit einer nassen und milden Lage, nachfolgend wurde es kälter, und vom 7. bis 11. Januar stellte sich winterlich kaltes, trockenes und zeitweise auch freundliches Hochdruckwetter ein. Auch anschließend blieb es kalt bei Temperaturen im unteren einstelligen Bereich, es wurde aber wechselhafter, mit einigen Regen- und Schneefällen.

Mildes Ende

Erst in der dritten Dekade stellte sich die Wetterlage dann deutlich um, und Tiefdruckgebiete über dem Atlantik lenkten sehr milde und feuchte Luft heran. Bis zum Monatsende blieb es mild, und dank Hoch „Enno“ gab es auch noch ein paar sonnige Tage.

Insgesamt lag der Januar mit einer mittleren Temperatur von 2,6 Grad nur knapp unter dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Der Höchstwert wurde mit 14,6 Grad am 24. Januar gemessen. In der Nacht zum 21. Januar sanken die Temperaturen auf den Tiefstwert des Monats von minus 11,1 Grad. An 20 Tagen gab es Nachtfrost, an einem Tag stiegen die Temperaturen auch tagsüber nicht über den Gefrierpunkt.

Sonniger Januar

Der Niederschlag lag mit 37,4 Litern pro Quadratmeter 17 Prozent unter dem Klimamittel. Die höchste Tagessumme wurde mit 13,5 Litern am 17. Januar registriert. Zugleich gab es im ersten Monat des Jahres viel Sonnenschein. Mit 74 Stunden übertraf die Sonnenscheindauer ihr Soll um 77 Prozent.