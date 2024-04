Koblenz

Sirenengeheul zu erwarten: Großübung der Feuerwehr in Koblenz

i Foto: Marijan Murat/dpa

In der Stadt Koblenz findet am Samstag, 13. April, eine Katastrophenschutzübung statt. Wie die Koblenzer Berufsfeuerwehr mitteilt, werden in dieser Übung, über das Stadtgebiet, mehrere große Übungen durchgeführt.