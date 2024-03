Koblenz

Sieben Tage Streik: Sonderfahrplan für Busse in Koblenz

Von Matthias Kolk

i In Rheinland-Pfalz streiken wieder viele Fahrerinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe. (Symbolbild) Foto: Laszlo Pinter/picture alliance/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag zu einem einwöchigen Erzwingungsstreik im privaten Busbetrieb in Rheinland-Pfalz aufgerufen. In etlichen Regionen des Landes ist mit vielen Ausfällen im Busverkehr zu rechnen. In Koblenz haben die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) wieder einen Sonderfahrplan eingerichtet. Der Streik soll erst am Sonntag, 17. März, enden.