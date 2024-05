Serienstart „Queer(es) leben in Koblenz“: Transfrau und Queerbeauftragte war früher selbst homophob

Händchen halten eingehüllt in Regenbogenfahnen: Als queerer Mensch in Koblenz zu leben, der gleichgeschlechtlich liebt oder in einer Dreierbeziehung lebt, der Kinder mithilfe von Samenspenden bekommt oder sich zwischen den Geschlechtern verortet, ist gar nicht so selten (Symbolbild). Foto: Manuel Lopez/picture alliance / dpa