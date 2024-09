Plus Koblenz „Schu-Wi“: Koblenz trauert um einen der ganz Großen Von Jan Lindner i KOBLENZ. Rechtsanwalt Eberhard Schulte-Wissermann bekleidete das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz bis zum 1. Mai 2010. Foto: Sascha Ditscher / 08.09.2017 Eberhard Schulte-Wissermann war so vieles: Koblenzer Bürger, Rechtsanwalt, Stadtratsmitglied, Oberbürgermeister, Ehrenbürger. Vor allem aber war er: der Vater der Bundesgartenschau 2011. In der Nacht zum Samstag ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Lesezeit: 3 Minuten

Schulte-Wissermann war der Mann, der mit seiner Vision, seinem Engagement, seiner Überzeugungskraft dafür gesorgt hat, dass die Buga, die vor allem millionenschwere Infrastrukturmaßnahme war, in Koblenz stattfand und die Stadt auf so vielseitige Weise verändert, verschönert und verbessert hat. Die Politik, so heißt es, verändert die Menschen. Meist, so heißt es ...