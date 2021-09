Mehr Sicherheit an Schulen in der Corona-Pandemie: Wie das erreicht werden kann, ist zurzeit die Frage in vielen Debatten – und die Stadt Koblenz geht hier einen weiteren Schritt. Am Donnerstag hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, dass CO2-Warnampelsysteme für alle Klassenräume in Koblenz angeschafft werden.