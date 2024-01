Plus Koblenz Schlägerei in der Silvesternacht in Koblenz: Was ist genau passiert? In den Sozialen Netzwerken kursiert die Darstellung eines Angriffs in der Silvesternacht in Koblenz. Die Polizei stellt die Situation etwas anders Von Doris Schneider

Mit einem Zeugenaufruf wendet sich ein Mann via Facebook an die Öffentlichkeit: Demnach seien in der Silvesternacht gegen 5 Uhr „zwei Jungs“ von einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe angegriffen worden, nach einem Besuch in der Diskothek Agostea, in der Nähe der Tiefgarage Schängel-Center. „Mein Bruder wurde dabei schwerstverletzt und wurde ...