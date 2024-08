Schlachthofstraße Koblenz: Neuer Asphalt soll Lärm mindern

Die Arbeiten an den Anschlussstellen der Schlachthofstraße zu den Querstraßen laufen am Freitagvormittag. Am Wochenende wird der Rest der langen Verbindungsstraße asphaltiert, am Donnerstag soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Fotos: Doris Schneider Foto: Doris Schneider