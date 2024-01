Mit einem bunten Programm, vielen Emotionen, aber auch politischen Appellen ist die Kowelenzer Faasenacht am Wochenende in die heiße Phase der Session eingestiegen. Confluentia Jenni (Sauerborn) stellte in ihrer Inthronisierungsrede fest: „Ich durfte schon des Öfteren in verschiedenen Funktionen hier oben stehen – und das Bild ist jedes Mal einmalig schön."