Plus Koblenz/Kreis MYK RZ fragt nach: Welche Vornamen waren 2023 in Koblenz und dem Kreis MYK besonders beliebt? In Koblenz, Andernach und Mayen kamen im vergangenen Jahr 2023 insgesamt 4560 Kinder auf den Geburtsstationen der jeweiligen Krankenhäuser zur Welt. Doch welche Namen wurden unter den Mayen-Koblenzer Sprösslingen wohl am häufigsten vergeben? Mit dabei waren wieder viele Klassiker. Von Kim Fauss

Welche Namen sind im Trend? Bei den Mädchen ist der Name Emma mit 41 Nennungen der Spitzenreiter. Damit wurde zumindest in Koblenz der Name Emilia, welcher in den vorherigen vier Jahren der beliebteste war, überholt. Emilia belegt mit 33 Nennungen nun den dritten Platz, nur knapp hinter Mia, den erhielten ...