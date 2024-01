Rückblick auf vier Jahrzehnte Arbeit bei der Caritas Koblenz: Was sich alles verändert hat

Fast hat sie die 40 Jahre bei der Caritas vollgemacht, Martina Best-Liesenfeld, die nun nach 14 Jahren als Caritasdirektorin am 31. Januar in Ruhestand geht. Darüber, wie sich die Arbeit in den vergangenen 40 Jahren verändert hat, welche neuen Bedarfe dazugekommen sind und welche Zielrichtungen sich verschoben haben, spricht sie mit der RZ.