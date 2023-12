Plus Koblenz Riesige Spende für die Kinderintensivstation am Koblenzer Kemperhof: Hier werden Leben gerettet Sie ist so dankbar, dass ihrem Sohn Konrad auf der Kinderintensivstation das Leben gerettet wurde – und nun wollte sie etwas zurückgeben, sagt die Koblenzerin Corinna Gerhards. Es ist etwas Riesiges geworden. Von Doris Schneider

Im Frühherbst hat Corinna Gerhards' Mission begonnen: Spenden in Höhe von 50.000 Euro will sie bis Weihnachten sammeln, um dem Team der Kinderintensivstation zu helfen, die Station bei aller Funktionalität und Technik auch mit einer besseren Wohlfühl-Atmosphäre ausstatten zu können. Zwischendurch sieht es so aus, als würde es schwierig, den ...