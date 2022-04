Kleine Ursache, große Wirkung? Um die Geschwindigkeit der Radfahrer in den Rheinanlagen zu senken, sind auf Höhe des Spielplatzes schmale Pflasterstreifen in den Weg eingebaut worden. Ob sie etwas bringen, wird sich zeigen – einige Spaziergänger sind am Mittwochmittag allerdings skeptisch.