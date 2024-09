Reparaturarbeiten nach Lkw-Absturz an B9: Staus in Koblenz rund um Saarkreisel

i An der B9 in Koblenz ist Anfang Juli ein Lkw abgestürzt. Wegen der Reparaturarbeiten kommt es derzeit zu Staus. Foto: Jens Weber (Archiv)/Jens Weber

Der Lkw-Absturz an der B9 in Koblenz hatte Mitte Juli für Aufsehen gesorgt. Derzeit laufen Reparaturarbeiten am Saarplatzüberflieger in Richtung Norden – und es kommt zu Staus.