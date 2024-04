Plus Mülheim-Kärlich

Real-Schließung im Gewerbepark Mülheim-Kärlich: So fühlt es sich an, wenn die Einkaufswagen nicht mehr rollen

Von Eva Hornauer

i Die Real-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist seit dem 23. März geschlossen. Auch eine gute Woche später standen Kunden noch zusehends verwirrt vor der verschlossenen Drehtür. Foto: Sascha Ditscher (Archiv)

Seit rund zwei Wochen steht die Drehtür still, die einst direkt in den real hinein führte. Der Supermarkt hat dicht gemacht, das Rhein-Mosel-Einkaufszentrum, einst die Keimzelle des Gewerbeparks, steht nun zum Großteil leer. Wie fühlt es sich an, dass an diesem Ort, an dem immer Gewusel war, nun Stille herrscht? Wie könnte es weitergehen? Und: Wie wirkt sich der Leerstand auf den Rest des Gewerbeparks an der B 9 aus? Ein Besuch.