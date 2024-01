RB26 Mainz-Köln fährt nach Notfallplan: Viele Fahrten nach und Koblenz fallen durch Bahnstreik aus

Auch am dritten Tag des Bahnstreiks muss mit starken Beeinträchtigungen im Schienenverkehr gerechnet werden. Davon ist auch die Linie RB26 zwischen Mainz und Köln der Transdev betroffen. So fallen viele Fahrten nach und aus Koblenz aus und Bahnhöfe entlang der Strecke werden nicht immer angefahren.

Der Mittelrheinbahn-Betreiber Trans Regio fährt aufgrund des Lokführerstreiks am Freitag, dem 12. Januar nach Notfallfahrplan. Foto: Sascha Ditscher

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch an diesem Freitag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für Einschränkungen im Schienenverkehr. Noch bis 18.00 Uhr will die Gewerkschaft den Zugverkehr der Deutschen Bahn den dritten und vorerst letzten Tag bestreiken. Betroffen ist auch das Verkehrsunternehmen Transdev, das auf der Linie RB26 zwischen Mainz und Köln nach einem stark eingeschränkten Notfahrplan fährt.

Nach Angaben der Bahn kann es bis zum Ende des Freitags zu Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr kommen. Erst zum Betriebsstart am Samstagmorgen sei mit einem regulären Zugangebot zu rechnen. Teils könnten im Nah- und S-Bahnverkehr bereits unmittelbar nach Streikende wieder mehr Züge fahren, hieß es.

Weitere Informationen dazu, welche Fahrten der Mittelrheinbahn betroffen sind, finden Sie hier.

Die GDL hatte den Streik im Personenverkehr am Mittwochmorgen begonnen, im Güterverkehr wird seit Dienstagabend gestreikt. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Bahn erhöhen, um im Tarifkonflikt mit dem Konzern eine Arbeitszeitreduzierung für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich zu erreichen. Die Bahn lehnt das bisher strikt ab.

Ob der Streik den Tarifkonflikt voranbringen wird, ist bisher offen. Termine für neue Verhandlungen gab es zunächst nicht. GDL-Chef Claus Weselsky hat bereits angekündigt, dass er schnell zum nächsten Streik aufrufen werde, sollte die Bahn kein neues Angebot vorlegen.