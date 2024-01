Beißend kalt ist es am späten Samstagabend, als etliche Reisende auf die RB 27 in Köln-Deutz Richtung Koblenz warten, der sie nach dem Europameisterschafts-Handballspiel der deutschen Mannschaft in der Lanxess-Arena heimbringen soll. Und wie so oft werden aus den angekündigten 10 Minuten Verspätung Salamitaktikscheibchenweise ganze 30, bis der Zug kommt. Aber immerhin: Dann sitzt man in der Bahn nach Hause. Im Warmen wäre zu viel gesagt. Aber man sitzt.