Plus St. Sebastian Rat aus St. Sebastian: Erste Idee für neues Freizeitgelände auf altem Tennisplatz Von Wolfgang Lucke i Sollte die Tennisanlage wieder betriebsbereit sein, könnte hier ein Freizeitzentrum für Jung und Alt entstehen, eventuell könnte das bestehende Schwimmbecken miteinbezogen werden. So die erste Idee, die im Rat von St. Sebastian angeregt wurde, und die man wohlwollend zur Kenntnis nahm. Foto: Wolfgang Lucke Hybrid war das „Triggerwort” im Ortsgemeinderat, das für leicht erhöhten Blutdruck sorgte. Ansonsten ging die Ratssitzung in St. Sebastian eher ruhig vonstatten. Der vorher ausführlich im Finanzausschuss besprochene Haushaltsplan 2024 wurde ohne weitere Diskussion genehmigt. Lesezeit: 3 Minuten

Wobei natürlich die positiven Ergebnisse durchaus berichtenswert sind, wie Ortsbürgermeister Marco Seidl bilanzierte: „Wir haben gut gewirtschaftet.” Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 251.470 Euro aus, der Finanzhaushalt ein Plus von 391.370 Euro. Für Investitionen sind knapp 180.000 Euro vorgesehen. Die Ortsgemeinde verfügt in diesem Jahr über eine ...