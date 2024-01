Koblenz will eine fahrradfreundlichere Kommune werden, ohne dabei das Auto zu verteufeln – so fasst Baudezernent Bert Flöck die Ziele zusammen. Was 2023 alles erreicht wurde und was 2024 ansteht, hat das Team Radverkehr in einem Bericht zusammengefasst. Fakt ist: Koblenz investiert weiter Millionen in den Radverkehr.