ARCHIV - 07.08.2020, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Der Wasserspielplatz an der Danziger Freiheit ist wieder freigegeben. Bürgermeisterin Ulrike Mohrs war bei der Wiedereröffnung des Wasserspielplatzes vor Ort. Das Wasser spritzt und sprudelt dann täglich von 11 bis 19 Uhr. Die Personenzahl muss aufgrund der gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung begrenzt werden. Es dürfen maximal 90 Personen auf das Areal, das mit einem Zaun gesichert ist. Das Wasser wird täglich am Morgen ausgetauscht und die Leitungen Gespült. Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck gehört zu den vier Spielflächen, die zur BUGA Koblenz 2011 gebaut wurden. Foto: Sascha Ditscher