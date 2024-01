Plus Koblenz Projekt „Housing first“ in Koblenz läuft sehr gut an: Betroffene finden wieder ein Zuhause Auf einem Foto, das die beiden Projektverantwortlichen von „Housing first“ gemacht haben, sieht man einen Mann, der eine Tür aufschließt. Seine Tür. Zu seiner Wohnung. Der Mann ist froh. Sichtbar froh: Er hat nun ein Dach über dem Kopf, und mehr als das: ein echtes Zuhause, ein Dach über dem Leben sozusagen. Von Doris Schneider

Ohne das Projekt „Housing first“ würde er vermutlich noch immer auf der Straße oder in einer Gartenlaube leben. Denn „Housing first“ setzt niederschwelliger an als viele andere Angebote der Wohnungslosenhilfe und ist deshalb auch für Menschen geeignet, die in einem Wohnheim oder ähnlichem vielleicht nicht unterkommen würden, berichten AWO-Geschäftsführer Michael ...