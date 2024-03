Plus Koblenz Pro und Kontra diskutieren: Welche Schüler haben in Koblenz bessere Argumente? Von Wolfgang Lucke i Argumente austauschen und den Gegner überzeugen: In Koblenz fand nun „Jugend debattiert“ statt. Im Finale treten je zwei Partnerteams gegeneinander zu einem strittigen Thema an, die einen müssen die Pro- die anderen die Kontraseite übernehmen. Nun stehen die Gewinner fest. Foto: Wolfgang Lucke Flächendeckende Videoüberwachung in Schwimmbädern einrichten? Videospiele mit verführerischen Kaufoptionen verbieten? Keine leichte Aufgabe, bei diesen Fragen ruhig zu bleiben und sachlich die Pros und Kontras auszutauschen. Lesezeit: 3 Minuten

Denn an solchen Themen kann man sich schnell die Zähne ausbeißen, auch emotional werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Regionalentscheid „Jugend debattiert”, der im Koblenzer Görres-Gymnasium stattfand, mussten aber sachlich bleiben, Argumente vortragen, die Gegenseite anhören, überzeugen. Nach einer Qualifikationsrunde am Vormittag startete um 14 Uhr das Finale. Jeweils 25 Minuten lang ...