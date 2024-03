Plus Koblenz

Pro Garten Herlet, contra fossile Brennstoffe: Hunderte gehen bei Klimastreik in Koblenz auf die Straße

Von Matthias Kolk , Katrin Steinert

i Demo fürs Klima: In Koblenz beteiligten sich Hunderte am Globalen Klimastreik von Fridays for Future. Foto: Sascha Ditscher

Der globale Klimastreik von Fridays for Future hat am Freitag auch in Koblenz Hunderte Aktivisten und Demonstranten mobilisiert. Gemeinsam gingen sie am Mittag auf die Straße und richteten klare Botschaften an die Politik auf Bundes-, Landes- aber auch Stadtebene.