Es ist ein beliebtes Projekt unter den Auszubildenden des GK-Mittelrhein: die Schulstation. Dort können sie das Wissen, welches sie in der Theorie im Bildungs- und Forschungsinstitut erlangt, sowie die praktische Erfahrung, die sie in diversen Praxiseinsätzen gesammelt haben, unter Beweis stellen. So durften die angehenden Pflegefachkräfte für eine Woche die gefäßchirurgische Station des Kemperhofs übernehmen, bevor sie im kommenden Jahr ihr Examen ablegen.